عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الألمان يرفضون قرار الحكومة بإنهاء خدمة المفاعلات النووية الكهربية في 15 أبريل

مفاعل نووي صورة أرشيفية
مفاعل نووي "صورة أرشيفية"

ذكرت صحيفة فوكس الألمانية، أنه في 15 أبريل، سيتم أخيرًا إزالة آخر محطات الطاقة النووية الألمانية من الشبكة الكهربائية للبلاد، وأن هذا القرار يعتقد أغلب الألمان بأنه قرار خاطئ، وذلك وفقًا لاستطلاع رأي تمثيلي بشأنه.

وقبل وقت قصير من إغلاق آخر محطات الطاقة النووية الألمانية، ووفقًا لمسح تمثيلي أجراه معهد أبحاث الرأي إنسا لـ "Bild am Sonntag"، فقد عارضت الأغلبية تلك الخطوة، حيث يعتقد 52% ممن شملهم الاستطلاع أنه من الخطأ أن تتوقف المفاعلات الثلاثة المتبقية عن العمل الأسبوع المقبل، فيما يرى 37% أن هذا صحيح ، ولم يدل 11 في المائة بأي تصريح.

ووفقا لما أعلنته السلطات الألمانية، فإنه سيتم إغلاق آخر محطات الطاقة النووية الألمانية في 15 أبريل، وفي الواقع، كان من المفترض أن يتم إيقاف تشغيلهم في نهاية العام الماضي، وكان هذا هو الجدول الزمني للإزالة النووية وفقا لقرار الحكومة الفيدرالية السوداء والصفراء، بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل ( CDU )، بعد كارثة فوكوشيما النووية في عام 2011، ولكن بسبب حرب العدوان الروسية في أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها، قرر تحالف إشارات المرور بعد كلمة قوة من المستشار أولاف شولتز ( الحزب الاشتراكي الديمقراطي ) العام الماضي مواصلة تشغيل المفاعلات الثلاثة خلال فصل الشتاء.

 

من جانبه، انتقد زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز مرة أخرى الإغلاق القادم، وقال: "بالكاد ستجد أي شخص في الخارج يدرك أن ألمانيا تغلق ثلاث محطات توليد طاقة آمنة وخالية من ثاني أكسيد الكربون في أكبر أزمة طاقة منذ عقود وعادت إلى استخدام الفحم والغاز". 

وحذر زعيم المجموعة البرلمانية للاتحاد في البوندستاغ، من خطر زعزعة استقرار شبكة الكهرباء حتى الآن، فطبقا للتقرير، فقد أرجع حقيقة أن ألمانيا مرت الشتاء بشكل جيد إلى درجات الحرارة المعتدلة وتوفير الطاقة في الصناعة والمنازل، وتبقى المشكلة أننا ليس لدينا ما يكفي من الكهرباء الأساسية في هذا البلد.

 

وقال نائب زعيم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ماتياس ميرش: "لقد تم حتى الآن رسم شبح انقطاع التيار الكهربائي على الحائط من قبل المراوح النووية قبل إغلاق كل مفاعل نووي، ولم يكن هناك انقطاع في الإمدادات".

المانيا المفاعلات النووية الطاقة الكهربية الحكومة الفيدرالية الشبكة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قرار قضائى عاجل فى قضية عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

عملة بلاستيكية فئة 20 جنيهًا قبل عيد الفطر| حقيقة الصور المتداولة والتفاصيل

بسبب مسلسل الشافعي.. نجل الحويني يواجه السجن 3 سنوات وغرامة مليون جنيه

موضوعات متعلقة

15 مليون زائر للحرم.. نسب الإشغال تصل لذروتها في مكة المكرمة

الأعلى تاريخيا.. بورصة فلسطين تحقق أرباحا بقيمة 407 ملايين دولار

"عرين الأسود" تقتل شابًا فلسطينيًا بتهمة التعاون مع إسرائيل

دراسة علمية: البشر تناولوا أدوية هلوسة خلال العصر البرونزي منذ 3000 عام

لأول مرة رحلة فضائية لأقمار المشترى للبحث عن حياة فضائية.. تفاصيل

صحيفة روسية: القوات الروسية تتخلى عن مواقعها في شرق أوكرانيا

إضراب شامل لموظفي الـ"أونروا" في غزة وتلك هي الأسباب

بعد المياه.. كهرباء تونس تهدد بقطع الخدمة بسبب 400 مليون دينار

ترشيحاتنا

يحميك من العطش والسرطان .. نوع خضار مهمل فى رمضان

بطاطس بدل البيض.. ارتفاع الأسعار يهدد الأمريكيين بفقدان أهم تقليد بعيد الفصح

صحيفة إسرائيلية تكشف الهدف الفوري لإرسال غواصة نووية أمريكية إلي الشرق الأوسط

الألمان يرفضون قرار الحكومة بإنهاء خدمة المفاعلات النووية الكهربية في 15 أبريل

اسألوا دكتور تناسلية.. حسام موافي: معرفش التدخين يؤثر على العلاقة الجنسية أم لا

يمكنك رؤية المريخ وأنت جالس في منزلك.. ما القصة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناولها.. 5 أطعمة تضر مرضى القلب

للتجديد.. طريقة عمل الدونات بسهولة

زواج وداد من شوقي فتح الله صحيح أم باطل| تفاصيل خدعة خبيثة للخلاص من سيد

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ في رمضان؟ لن تتوقع

فيديو

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ