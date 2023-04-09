الدفاع الجوي في خطر.. الوثائق الأمريكية المسربة تكشف عن كارثة تهدد أوكرانيا

قالت صحيفة "واشنطن بوست”، نقلا عن وثائق أمريكية مسربة،إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية متوسطة المدى ستستنفد قواها حتى مايو.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "القدرة على تأمين دفاع جوي متوسط المدى للحماية ستستنفد تماما بحلول 23 مايو. ووفقا للتقديرات، ستتحمل أوكرانيا 2-3 موجات أخرى من الضربات".

وأشارت إلى أنه تم تحليل وضع الذخيرة في الفترة من أواخر فبراير إلى أوائل مارس من العام الجاري. واتضح أن كييف قد استنفدت الموارد العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وأكدت الوثائق المسربة أن النقص المقلق في أوكرانيا من الأسلحة التي يرسلها الغرب، يتعلق بشكل خاص بالذخيرة والدفاع الجوي.

وأشارت "واشنطن بوست” إلى أنه بسبب استنفاد المخزونات، تحتاج قوات كييف إلى التأكد من أن منظومات الدفاع الجوي تعمل كأولوية ضد المقاتلات وعدم إنفاق ذخيرة الدفاع الجوي على التهديدات الأقل مثل الطائرات بدون طيار.