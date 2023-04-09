بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في صور جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وتألقت الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال وهو ما كشف عن خصرها النحيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة ياسمين صبري على وضع اللمسات البسيطة من المكياج و تركت شعرها منسدلاً.

تثبت ياسمين صبرى بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزماتالتي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.