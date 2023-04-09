عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد

خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار في صور جديدة قامت بمشاركتها مع متابعيها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

وتألقت  الفنانة ياسمين صبري ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس كاجوال وهو ما كشف عن خصرها النحيف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  الفنانة ياسمين صبري على وضع اللمسات البسيطة من المكياج و تركت شعرها منسدلاً.

تثبت ياسمين صبرى بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزماتالتي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها. 

ياسمين صبري آخر أعمال ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة وفاة فنان شهير وطفله وزوجته في حادث سيارة مروع.. صور وفيديو

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21

وفاة مدير بنك عقره كلب المذيعة أميرة أبو شنب

للمرة الثانية.. الشرقية للدخان تعلن زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

عودة شتوية| أمطار رعدية تضرب عدة محافظات.. والأرصاد تدعو للحذر الشديد

إعلان عاجل من الجيش الفرنسي بشأن تواجد قواته في أوكرانيا

منع سلمى الشيمي من مغادرة البلاد .. لهذا السبب

قبل انتهاء مهلة الغرامة.. كهربا يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره

موضوعات متعلقة

هل تتأثّر جودة نومك خلال رمضان؟ إليك 5 نصائح لتغيير ذلك

يضعف القدرة الجنسية للرجل.. احذر تناول العرقسوس لهذا السبب

يتفاعل مع بعض الأدوية .. احذر تناول التمر الهندى فى هذه الحالة

بعد هجومها عليه.. طليق رانيا يوسف: «أنا بصرف على بناتي»

خطوات بسيطة تخلصك من جفاف الريق فى رمضان .. تعرف عليها

تحذير من ترك باب الحمام مفتوحا أثناء النوم | اعرف السبب

اتجوزوا نفس الراجل .. إطلالات أثارت الجدل لنادية الجندي ورانيا يوسف

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

ترشيحاتنا

أرخص سيارة هاتشباك يابانية في مصر 2023 .. اشتري "أوتوماتيك"

بأصوات كبار القراء.. العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين.. بث مباشر

لا يجب الاستهانة به.. فاجنر تحذر روسيا من الهجوم الأوكراني

روشتة للتعامل مع الطلاب بالمراحل التعليمة المختلفة

بسبب مسيرة إيرانية.. إسرائيل تعلن استهداف مقر لشقيق الرئيس السوري بقصف جوي

رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة في عيد القيامة المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الراجل توفي بسببها .. كيف تحمى نفسك من عضة الكلب

بـ خصر نحيف.. ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة ملفتة

قبل العيد .. مخاطر تناول كميات كبيرة من الكحك

في الحقيقة طيبة وكيوت| ما لا تعرفه عن "وداد" التي حطمت قلب سيد..20 صورة

فيديو

تصريح طليقها عن القبلات وعدم حضورها الجنازات.. ياسمين رئيس ترد في «حبر سري»

ماذا قال كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك ؟ "فيديوجراف"

على طريقة وداد في جعفر العمدة.. قصة حقيقية لـ سيدة خدعت زوجها الموظف

أسعار الذهب تستقر اليوم الأحد.. ومفاجأة مرتقبة في الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ