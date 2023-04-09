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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني: نجاح اختبار طائرة بدون طيار كاميكازي برأس حربي 110 أرطال

صدى البلد

أجرى الحرس الثوري الإيراني (IRGC) اختبارات ناجحة لطائرة كاميكازي طويلة المدى عالية الدقة ومجهزة برأس حربي 50 كيلوجرام (110 رطل) ، رئيس قسم البحث والتطوير في الحرس الثوري الإيراني. 


وقال رئيس قسم البحث والتطوير في الحرس الثوري الإيراني لوسائل الإعلام الرسمية الايرانية إن هذه الطائرة كانت واحدة من سلسلة طائرات كاميكازي للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني ، والتي طورها وأنتجها متخصصون شباب.


وحدد الجنرال أن الطائرة بدون طيار المسماة Me'raj-532 بها محرك مكبس ، ومداها الأقصى 450 كيلومترًا (280 ميلاً). يبلغ الحد الأقصى لارتفاع معراج 532 12000 قدم ويمكنه البقاء في الهواء لمدة تصل إلى ثلاث ساعات ، وفقًا لكوحستاني.


ويمكن إطلاق الطائرة بدون طيار من أي مركبة خفيفة ، شاحنة صغيرة ، على سبيل المثال ، كما توضح الصور التي نشرها منفذ الأخبار.


وقال ضابط الحرس الثوري الإيراني إن وزارته ستبتكر المزيد من الطائرات المسيرة الجديدة لدعم عمليات القوات البرية الإيرانية.

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