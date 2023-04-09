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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خصم 70% على أسعار كيا سيراتو موديل 2023 ..تفاصيل

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2023

مازالت الفرصة مستمرة للمصرين العاملين في الخارج، للاستفادة بتخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70%، لشراء سيارة جديدة والدخول بها إلى الاراضي المصرية بنظام الوديعة الجمركية، حيث اتاحت القرارات الاخيرة الخاصة بهذا الشأن العديد من السبل لاتمام هذا الامر.

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وتعتبر السيارة كيا سيراتو واحدة من ابرز الخيارات المقدمة للمصرين في السعودية، ضمن طرازات 2023، حيث تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 128 حصانا، وعزم دوران 154 نيوتن/متر.

كيا سيراتو موديل 2023 

وتستمد اوامر الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء جر امامي، مع سرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، بالاضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، بينما تتمتع بمحرك اخر سعة 2000 سي سي.

كيا سيراتو موديل 2023 

ويتمكن هذا المحرك من انتاج قوة اجمالية قدرها 152 حصانا، و 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي ايضا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، وبهذه الامكانيات تنطلق السيارة من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 10.5 ثانية.

كيا سيراتو موديل 2023 

الابعاد الخارجية للسيارة كيا سيراتو 2023 

 

  • قاعدة عجلات 2.700 متر.
  • الطول الكلي 4.640 متر.
  • العرض الكلي 1.800 متر.
  • الارتفاع الكلي 1.440 متر.
  • سعة التخزين الخلفية 427 لتر.
كيا سيراتو موديل 2023 

قيمة الوديعة الدولارية للسيارة كيا سيراتو موديل 2023 

 

تقدر قيمة الوديعة الدولارية للسيارة كيا سيراتو موديل 2023 وارد السعودية بـ 4769 دولار.

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