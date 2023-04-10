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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاتنة الرياض وفاشونيستا الخليج| أبرز ما جاء بحلقة ميلا الزهراني بمقلب رامز نيفر إند.. شاهد

الفنانة ميلا الزهراني
الفنانة ميلا الزهراني

وقعت الفنانة السعودية ميلا الزهراني، الضحية الثامنة عشر لـ رامز جلال ببرنامج "رامز نيڤر إند"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

فاتنة الرياض وفاشونيستا الخليج

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة، الفنانة السعودية ميلا الزهراني، قائلا “فاتنة الرياض،  وفاشونيستا الخليج”.، وذلك خلال مقلب “رامز نيفر اند”.

خوف وصراخ من ميلا الزهراني

دخلت الفنانة السعودية  ميلا الزهراني في حالة صراخ وخوف، خلال مقلب “المطعم الطائر بـ رامز نيفر اند".

مكنتش عارفة

قالت الفنانة السعودية ميلا الزهراني، بعد اكتشاف مقلب “المطعم الطائر بـ رامز نيفر اند"، “قرب قرب وانا أقولك هعمل ايه”.

وأكدت ميلا الزهراني لـ رامز جلال “أنت كرهتني في كل البرامج وأنا مكنتش عارفة أنه مقلب”. 

جيبولي زوج بسرعة عايزة عريس

قالت الفنانة السعودية ميلا الزهراني، بعد مقلب “المطعم الطائر بـ رامز نيفر اند”، “أانا مش مضربة عن الجواز وجيبولي زوج بسرعة عايزة عريس”.

ميلا الزهراني الفنان رامز جلال رامز نيڤر اند ام بي سي رامز جلال

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