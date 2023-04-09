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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. أحمد رزق يعاني من آلام غامضة في رأسه

احمد رزق
احمد رزق

شهدت الحلقة  18 من مسلسل حضرة العمدة تصاعد فى الأحداث بشكل لافت للنظر، خاصة بعد مقابلة “سلمى” الفنانة الشابة دنيا جمعة، مع دكتورة “زين” وتجسدها الفنانة الشابة.

سالي سعيد، دكتورة علم نفس وعضو في المجلس القومي لحقوق المرأة، وصديقة حضرة العمدة صفية عارف الفارس وتجسدها روبي، وهى التي أصرت على مقابلة “زين” بـ"سلمى" لحل الأزمة النفسية التي وصلت لها الأخيرة بسبب تهديدات وملاحقة "سامر ضرغام دهيشة" ويجسده الفنان الشاب عبدالرحمن عزوز لها، ورفضها الزواج منه.

في الوقت ذاته عانى أحمد رزق من صداع وألم في الرأس ملازم له لدرجة انه فكر في الذهاب لاحد الدجالين.

مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والأخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب

مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة

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