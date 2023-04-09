الكتيبة 101 الحلقة 18..استعراض زيارة الرئيس السيسي للشيخ زويد عام 2015

تطرقت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل الكتيبة 101 لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة الشيخ زويد بعد الهجوم عليها وذلك بعد فرض الجيش سيطرته عليها والقضاء على أغلب العناصر الإرهابية المتسببة في الحادث.

وجاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشيخ زويد وقت الحادث عام 2015 أكبر رد على الجماعات الإرهابية وفشل مخططهم في السيطرة على الشيخ زويد، ونجحت قوات الأمن في استعادة الأمن للشيخ زويد بعد هذا الهجوم بساعات قليلة.

نبذة عن مسلسل الكتيبة 101



ويعتبر مسلسل الكتيبة 101، امتدادا للأعمال الدرامية الفنية المهمة، التي تؤرخ جهود وبطولات رجال القوات المسلحة المصرية، للمشاهدين، خلال حربهم ضد العناصر الإرهابية والتكفيرية.

أحداث مسلسل الكتيبة 101



ويتناول مسلسل الكتيبة 101 بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في العريش وسيناء، وسيرة الشهداء العطرة الذين جادوا بأرواحهم للدفاع عن أمن مصر وسلامتها، تلبية للقسم الذي أقسموه على أنفسهم.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدة مشاهد للعمليات العسكرية للجيش المصري في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، حيث يجسد الفنان آسر ياسين دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور رائد بالجيش المصري يدعى نور صلاح العزب.

أبطال مسلسل الكتيبة 101



ويشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب عمرو يوسف، آسر ياسين، وفتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، وتأليف إياد صالح.