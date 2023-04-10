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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل أعمال شيرين عبد الوهاب يكشف سر اختفائها منذ 4 أشهر

صدى البلد

 كشف مدير أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب مفاجأة جديدة وأكد أن حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليست تحت تصرفها منذ أربعة أشهر.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أظهر تعليق إيهاب صالح مدير أعمال المطربه شيرين عبد الوهاب؛ مناشدا جمهور شيرين العظيم في ناس كتير جدا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا وكل صفحاتها مش معاها ولا معايا من أول السنة و خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب.

وأفاد التقرير أن غياب شيرين المفاجئ اثار تساؤلات الجمهور ما دفع مدير أعمالها للخروج عن صمته والإعلان عن نيته والكشف عن سبب اختفائها وكانت شيرين قد عادت الى تصدر المشهد الفني من جديد الشهر الماضي بعد انتشار شائعات بانفصالها مجددا عن زوجها حسام حبيب لكن شيرين ردت سريعا نافية تلك الأنباء في بيان صدر عن محاميها حسام لطفي واكدت حينها انها منكبة على اعداد أغاني جديدة.

مواقع التواصل الاجتماعي شيرين عبد الوهاب السوشيال ميديا مفاجأة حسام حبيب زوج

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