مسؤول أمريكي يكشف معلومات خطيرة عن مصدر تسريب الوثائق السرية

أفادت وكالة رويترز، عن مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن العديد من الوثائق الأمريكية المسربة كانت بيد الولايات المتحدة فقط.

وقال المسؤول الأمريكي، إن هناك اشتباه في أن تسريب الوثائق الأمريكية السرية يقف خلفه شخص من الولايات المتحدة، لافتا إلى أن الوثائق المسربة يبدو أنه تم طيها على عجل وإخفاؤها قبل إخراجها في مكان آمن.

كما أضاف مسؤولين أمريكيين لرويترز، أن التحقيق في تسريب الوثائق في مراحله الأولى ولا نستبعد مسؤولية أفراد موالين لـ روسيا.

وأكد المسؤول الأمريكي المطلع، أنه جارِ البحث عن دوافع تسريب الوثائق من قبل مسؤول أمريكي أو مجموعة من المسؤولين.

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي كبير إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن الوثائق الأمريكية السرية حول جهود الحرب في أوكرانيا والتي تم تسريبها على الإنترنت هي على الأرجح حقيقية ونتيجة لتسريب، لكن ربما تم تغيير بعض الوثائق قبل نشرها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الوثائق الأمريكية السرية "المسربة" حول قوة حرب أوكرانيا قد تكون حقيقية.

وتوضح الوثائق المنشورة على الإنترنت القوة العسكرية الأوكرانية وأرقام الضحايا ومعدل حرق صواريخ HIMARS.