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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بين بائعين بأسوان

مشاجرة
مشاجرة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 3 أشخاص آخرون نتيجة وقوع مشاجرة فيما بينهم بمنطقة كوبرى كاسر بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، وتم على الفور نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية والرعاية الطبية المتكاملة، كما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من البائعين للاختلاف على مكان فرش مستلزماتهم عند منطقة كوبري كاسر التابعة لدائرة مركز كوم أمبو ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة.

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مشاجرة 

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان المشاجرة لفضها وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية الموجودين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة. 

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