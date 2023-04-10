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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد اللاعبان أحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر من قائمة الأهلي لمواجهة منافسه بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.


وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:” احمد عبد القادر شد في العضلة الخلفية وطاهر محمد طاهر نزله معوية نتيجة تسمم خفيف الاثنين خارج قائمة نهائي الكاس وعودة برونو ساڤيو وشادي حسين

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم الاثنين على استاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.


وخاض الفريق مرانه على ملعب التتش، واشتمل على بعض الفقرات الخاصة بالإحماء قبل تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال تدريبات الكرة.


وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع جهازه المعاون على هامش المران، ضمن جلساته التحضيرية لمباراة بيراميدز.


كما عقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة نهائي الكأس.


وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة نصف النهائي والتي أقيمت على استاد القاهرة.


وشهدت قائمة الأهلي التي دخلت معسكرا مغلقا عودة محمد الشناوي وشادي حسين وبرونو سافيو واستبعاد محمود متولي وأحمد عبد القادر وأيمن أشرف وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل وحمزة علاء ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس وكريستو.

 


 

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