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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال جماهيري وتفاعل مع أنشطة الطفل بمعرض فيصل للكتاب

صدى البلد

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الأحد، إقبالا كبيرا من الجمهور، على أجنحة دور النشر المشاركة في الدورة الحالية والتي يبلغ عددها أكثر من ٣٠ناشرا، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.
وحسب بيان رسمي للمكتب الإعلامي للهيئة قبل قليل، شارك الجمهور في الفعاليات الثقافية والفنية التي أقيمت على هامش المعرض، حيث قدمت فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة، التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، مجموعة من الفقرات الغنائية بالمعرض.
 

كما شهد المعرض اليوم تقديم مجموعة من الورش المتنوعة للأطفال، تمثلت في ورش حكي، ورسم، وتلوين، وتلوين فخار وغيرها.
 

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وتألقت فرقة السيرك التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في فقراتها المتنوعة التي قدمت للجمهور، فضلا عن فقرة الساحر.
 

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الحادية عشرة يوم ١٢ من شهر إبريل الجاري.

معرض فيصل وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض فيصل للكتاب قطاع الانتاج الثقافي قطاعات وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية

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