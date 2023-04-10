سيول وأمطار .. دولة عربية تحذر مواطنيها من موجة طقس سيئ تبدأ اليوم..تفاصيل

تتأثر المملكة الأردنية اليوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء دافئة ومغبرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإنه اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات غزيرة في جنوب المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تدريجياً تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي وتضعف فرصة هطول الامطار وتخف سرعة الرياح .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.

أضافة لخطر حدوث العواصف الرعدية و تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

أما يوم الثلاثاء نـهـاراً، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 12، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 32 - 13، وفي مناطق السهول 29 - 14، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.