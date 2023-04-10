عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيول وأمطار .. دولة عربية تحذر مواطنيها من موجة طقس سيئ تبدأ اليوم..تفاصيل

صدى البلد

تتأثر المملكة  الأردنية اليوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلا، وتسود أجواء دافئة ومغبرة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية فإنه اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تصبح الهطولات غزيرة في جنوب المملكة واجزاء من المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من مناطق المملكة، وفي ساعات الليل يتراجع تدريجياً تأثير حالة عدم الإستقرار الجوي وتضعف فرصة هطول الامطار وتخف سرعة الرياح .

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من  خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري وخطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة بما فيها مدينة العقبة.
أضافة لخطر حدوث العواصف الرعدية و تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

أما يوم الثلاثاء نـهـاراً، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 15 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 13، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 12، وفي مرتفعات الشراة 25 - 11، وفي مناطق البادية 32 - 13، وفي مناطق السهول 29 - 14، وفي الأغوار الشمالية 32 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 21، وفي خليج العقبة 34 - 20 درجة مئوية.

موجة طقس سيء تضرب دولة عربية في هذا التوقيت

موجة طقس سيئ تضرب العراق الأيام القادمة .. تفاصيل

المملكة الأردنية عدم الاستقرار الجوي درجات الحرارة سرعة الرياح هطول الأمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

ترشيحاتنا

قبل شهر من موعدها.. قصر باكنجهام يكشف تفاصيل مراسم تتويج الملك تشارلز

نقل اثنين للمستشفى.. خروج قطار جديد عن مساره في أمريكا| تفاصيل

أخبار التكنولوجيا| أفضل جهاز قادم من سامسونج في 2023.. و6 علامات خطيرة تنذر بتعرض هاتفك لفيروسات وبرامج ضارة

هل يجوز الاعتكاف في المنزل بدلا من المسجد لظروف العمل

الصراع لم ينته.. محامي عبدالله السعيد يكشف خطوات تصعيدية مثيرة ضد الأهلي

وزيرا التعليم والثقافة يزوران مدرسة النصر للغات لحضور فقرات مسرحية وفنية للطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ صبا مبارك

سبب غير متوقع.. طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة

حلويات رمضان| طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ