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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بعد تصريحات المالية..

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل .. اعرف هتزيد كام

علاوة أبريل 2023
علاوة أبريل 2023

علاوة أبريل 2023 .. يترقب ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المفاجآت التي سيحملها لهم شهر أبريل 2023 الجاري ، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام . 

 

صرف الزيادة الجديدة للموظفين الخميس المقبل 

 

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023، مؤكّدة أَّن المرتبات ستصرف يوم الخميس الموافق 13 أبريل خلال شهر رمضان وقبل موعد عيد الفطر المبارك، إذ يتم صرف المرتبات لنحو 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية، ابتداء من يوم الخميس نهاية الأسبوع الجاري ، و سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى سيتم صرفها أيضا مع مرتبات أبريل .

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شروط صرف الحوافز

 

 لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.

 

لا تصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة . 

 

قيمة علاوة أبريل

 

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه، ليصبح الأول من أبريل 2023، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم بحد أدنى 125 جنيهًا شهريًا.

 

وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2024.

 

موعد صرف علاوة أبريل

 

كان من المقرر صرف العلاوة الدورية في شهر يوليو، حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن يمنح الموظفون والعاملون بالدولة علاوة دورية لا تقل عن 7%، بداية أول شهر يوليو من كل عام، إلا أن الحكومة قررت التعجيل بصرفها، ليتم صرف "علاوة أبريل" الخميس المقبل الموافق 13 أبريل وفقا لتصريحات وزارة المالية

 

المستفيدون من علاوة أبريل 

 

يستفيد من علاوة أبريل 2023، الموظفون والعاملون بالجهاز افداري للدولة، والعاملون بالهيئات الحكومية العامةوكذلك الهيئات الاقتصادية، والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العليا والربط ممن تندرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، كما تصرف كذلك للعاملين بالفطاع العام وقطاع الأعمال العام.

 

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8 من الأجر الوظيفي.

 

موقف القطاعات الخاصة من صرف العلاوة 

 

لا تطبق علاوة أبريل على القطاع الخاص، حيث من ينظم العلاوة الممنوحة لهم هو قانون العمل وليس قانون الخدمة المدنية.

 

1000 جنيه زيادة في المرتبات

 

يشار إلى أن الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، كان قد وجه بتحسين دخول العامين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة بحد أدنى 1000 جنيه شهريا، اعتبارًا من أول شهر أبريل 2023.

 

مرتبات الموظفين بعد الزيادة
 

- موظفوا الدرجة السادسة وما يعادلها يتقاضون 3500 جنيه بعد الزيادة بدلا من 3000 جنيه.
- موظفوا الدرجة الثالثة وما يعادلها يتقاضون 5000 جنيه بعد الزيادة.
- الموظفون حاملي الماجستير يتقاضون 6000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.
- الموظفون حاملي الدكتوراه يتقاضون 7000 جنيه شهريا بعد الزيادة الجديدة.

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