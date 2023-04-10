السفير البلجيكى بالقاهرة يتجول بمتحف السكة الحديد بمحطة مصر .. صور

نشرت الصفحة الرسمية لسكك حديد مصر صورا من زيارة السفير البلجيكى بالقاهرة، فرانسوا كورنيه، لمتحف السكة الحديد بمحطة مصر .

ويشار الى أن متحف السكة الحديد، يعد من أبرز المتاحف المصرية، إذ يضم بين جدرانه مجموعة من التحف التاريخية تحكى تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

وتم تشييد المتحف فى 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس ليحكي قصة القطارات في مصر وليكون نواة لمتحف علمي فني بمصر وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في يناير 1933، وتم إعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016.

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