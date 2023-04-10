عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير البلجيكى بالقاهرة يتجول بمتحف السكة الحديد بمحطة مصر .. صور

زيارة السفير للمتحف
زيارة السفير للمتحف

نشرت الصفحة الرسمية لسكك حديد مصر صورا من زيارة السفير البلجيكى بالقاهرة، فرانسوا كورنيه،  لمتحف السكة الحديد بمحطة مصر .

ويشار الى أن متحف السكة الحديد، يعد من أبرز المتاحف المصرية، إذ يضم بين جدرانه مجموعة من التحف التاريخية تحكى تاريخ هيئة سكك حديد مصر.

 

وتم تشييد المتحف فى 26 أكتوبر 1932، وافتتح لاستقبال الزوار في 15 يناير 1933 في ميدان رمسيس ليحكي قصة القطارات في مصر وليكون نواة لمتحف علمي فني بمصر وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للسكك الحديدية في يناير 1933، وتم إعادة افتتاح متحف الهيئة فى مارس 2016.

IMG-20230410-WA0012
IMG-20230410-WA0012
IMG-20230410-WA0014
IMG-20230410-WA0014
IMG-20230410-WA0013
IMG-20230410-WA0013
IMG-20230410-WA0015
IMG-20230410-WA0015
IMG-20230410-WA0016
IMG-20230410-WA0016
IMG-20230410-WA0011
IMG-20230410-WA0011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

اشترى التذاكر.. شبانة يطالب بفتح تحقيق عاجل مع بيراميدز بسبب لقاء الأهلي

ترشيحاتنا

تعلمت من أخطائها بأوكرانيا.. روسيا تكشف عن استعداداتها لمواجهة انضمام فنلندا للناتو

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 10-4-2023

صندوق النقد والبنك الدولي يجتمعان باقتصادي العالم.. ماذا تناقش اجتماعات الربيع 2023؟

فرنسا: العثور على جثتين تحت أنقاض مبني بعد سقوطه في مرسيليا

كلب ضال يربك المصلين داخل مسجد في السعودية.. حقيقة فيديو متداول

الحكومة تكشف عن آخر موعد لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز المطاعم بالدجاج| بمذاق لا يقاوم

هاني الناظر يكشف عن سر بعائلته وأحفاده يثير جدلا على السوشيال ميديا

بسبب عضة كلب ووفاة الضحية.. هل يتم حبس المذيعة وزوجها بتهمة القتل الخطأ

تناول العصائر الطبيعية بهذه الطريقة كارثة صحية.. احذر

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ