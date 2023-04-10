فلسطين.. إصابتان في اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عقبة جبر

اندلعت مواجهات صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا ومحاصرة منازل.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مواطنين اثنين أصيبا برصاص الاحتلال الحي في الأطراف السفلية وقد نقلا إلى مستشفى أريحا الحكومي.

وأفادت مصادر محلية بأن أعدادًا كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وتحاصر منزلا ودفعت تعزيزات عسكرية باتجاه المخيم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل المخيم وتعتلي الأسطح ونشرت القناصة بالمخيم.

وعلى جانب آخر، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الاثنين، باب المغاربة المؤدي للمسجد الأقصى، تمهيدًا لاقتحامه.