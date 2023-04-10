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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرا التعليم والثقافة يتفقدان مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة.. شاهد

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

وصل منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إلى مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة.

وبعد وصولهما، تفقد الوزيران مكتبة مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة التابعة للمعاهد القومية والتى تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

واطلع الوزيران على مقتنيات مكتبة مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة، والتي كان من أبرزها ، حجر من الرخام التاريخى وكتب التاريخ الإسلامي العريقة .

وبعد ذلك تفقد الوزيران المعرض الفنى الدائم بـ مدرسة النصر للغات بمصر الجديدة ، والذي شمل أعمال فنية للطلاب.

و أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية ممارسة الأنشطة في المدارس ، سواء الفنية أو العلمية كونها تساهم فى بناء شخصية الطفل.

جدير بالذكر أنه قد رافق وزير التربية والتعليم خلال زيارته مع وزيرة الثقافة ، كل من : محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ، ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين  ، والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم
جولة وزير التربية والتعليم و وزيرة الثقافة اليوم

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