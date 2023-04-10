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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على مشوار بيراميدز ببطولة كأس مصر قبل مباراة الأهلي اليوم

بيراميدز
بيراميدز

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مواجهة قوية عندما أمام بيراميدز مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة والربع والتي تقام علي ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر .

ويخوض بيراميدز مباراة اليوم رافعا شعار لا بديل عن الفوز من أجل تحقيق أول بطولة في تاريخه .

بدأ بيراميدز مشواره ببطولة كأس مصر الجاري بالفوز على لافيينا بنى سويف بهدف دون رد في دور الـ 32، وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف،  وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ، ليضرب موعدا ناريا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح .

واستقر البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز على التشكيل الأساسي للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، أسامة جلال، محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، وليد الكرتي ، عبدالله السعيد

خط الهجوم: رمضان صبحي، إبراهيم عادل ، فخر الدين بن يوسف.
 

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