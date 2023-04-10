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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

رئيس جامعة الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم ويطمئن محبيه.. تفاصيل

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بزيارة الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في منزله عقب تعافيه وخروجه من المستشفى التي كان يعالج بها فور وصوله بطائرة مجهزة خاصة طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وذلك في حضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا. 

 

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

من جانبه وجه الدكتور أحمد عمر هاشم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وجه بإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًّا لنقله من مالطا إلى القاهرة فور علمه بظروفه الصحية، وأيضًا وجه العالم الجليل خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي لم يتوانَ لحظة حتى تأكد من وصول الطائرة إلى أرض الوطن الحبيب.

كما وجه خالص الشكر والتقدير إلى السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج؛ لجهودها وتواصلها الدائم والمستمر من خلال القنصل العام المصري في مالطا.

وأيضا الشكر والتقدير موصول إلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، لتواصله الدائم والمستمر، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، الذي كان متواصلًا تواصلًا دائمًا ومستمرًّا مع ابني الدكتور محمد.

وعبر رئيس جامعة الأزهر عن سعادته بزيارة العالم الجليل والاطمئنان عليه، وبعث برسالة طمأنة إلى محبي الدكتور أحمد عمر هاشم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتم عليه نعمة الشفاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعود إلى محبيه سالمًا إن شاء الله.

الأزهر الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر الدكتور أحمد عمر هاشم

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