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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسطورة أوبو.. خصم 7700 جنيه على موبايل أوبو Oppo Reno8 Pro

أسطورة أوبو..خصم
أسطورة أوبو..خصم 7700 جنيه على موبايل أوبو Oppo Reno8 Pro

إذا كنت تخطط لشراء هاتف فلاجشيب فيمكنك التوفير والاختيار بدلا منه هاتف من الفئة المتوسطة وهو هاتف ​أوبو Oppo Reno8 Pro ، فيشتمل هذا الهاتف على شاشة نوع AMOLED كبيرة بقياس 6.7 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز وجودة عرض(FHD +) وبطارية سعة 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 80 وات، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 8100-Max ، ويقدم الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل 1 / 1.56 بوصة تفتقر إلى OIS ولا توجد عدسة تكبير.

يتوفر هاتف هاتف ​أوبو Oppo Reno8 Pro بخصم قدره 200 جنيه استرليني على موقع أمازون إنجلنرا (أي ما يعادل 7700 جنيه تقريبا).

 

خصم 7700 جنيه على موبايل أوبو Oppo Reno8 Pro

مواصفات هاتف Oppo Reno8 Pro

 

ويعمل هاتف أوبو الجديد Oppo Reno8 Pro، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 7 Gen 1 ، والمطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، قابلة للزيادة microSD.

 

ويتميز هاتف Reno8 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.62 بوصة، بجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وكما تدعم تقنية HDR10+، ومحمية بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5.

 

ويقدم هاتف Oppo Reno8 Pro كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بكاميرا ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

 

ويحتوي هاتف أوبو Oppo Reno8 Pro، بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 80 وات.

OPPO Oppo Reno Oppo Reno8 Pro ​أوبو مواصفات هاتف Oppo Reno8 Pro

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