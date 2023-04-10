وزير الشباب والرياضة : مصر قبلة البطولات العالمية .. واتحاد السباحة نموذجى

تحدث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تنظيم مصر 3 بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من 8 وحتى 15 مايو 2023.

وشهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تفاصيل الاعلان عن استضافة مصر ٣ بطولات عالمية في الرياضات المائية والتي تقام في سوما باي بالغردقة خلال الفترة من ٨ وحتي ١٥ مايو ٢٠٢٣ وذلك بحضور الكابتن طيار حسين المسلم رئيس الأتحاد الدولى للألعاب المالية ود. حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولى لكرة اليد وومثل الحركة الأولمبية الدولية والمهندس ياسر إدريس رئيس الإتحاد المصرى للسباحة وعضو الإتحاد الدولى للألعاب المائية ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وإبراهيم المسيرى الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية المطورة لمنطقة سوما باي التى تستضيف البطولات العالمية الثلاث .

وكان الإتحاد العالمى للألعاب المائية برئاسة الكابتن طيار حسين المسلم قد وقع إتفاقية مع الإتحاد المصرى للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس لتنظيم ثلاث بطولات عالم كبرى بمصر لأول مرة فى التاريخ بحضور د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

البطولة الأولى هى بطولة العالم للمياه المفتوحة 10 كم والثانية بطولة العالم كرة الماء الشاطئية للرجال والسيدات والتى تقوم لأول مرة على مستوى العالم كون اللعبة حديثة العهد والبطولة الثالثة هى بطولة العالم للسباحة التوقعية .

بطولات عالمية على الأراضى المصرية

قال أشرف صبحي : أصبح هناك عدد كبير من حمامات السباحة في مصر في جميع المستويات سواء في مراكز الشباب أو في الأندية أو في الأندية الخاصة، وهذا شئ يتم نقله لـ طيار حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، حيث إننا نفتخر كثيرًا بوجوده في مصر، فـ هو مواطن عربي قام بإختيار أحد أكبر الاتحادات وأصبح رئيسًا له.

وأضاف صبحي أن حسين المسلم أصبح ناشئًا جديدًا في مدرسة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الذي نفتخر ونعتز به كثيرًا في مصر، حيث إنه عندما يكون لدينا اثنين من العرب رؤساء اتحادات دولية يكون شئ جيد كثيرًا، فهم يمتلكون فكر متميز وأتمنى لهم التوفيق، كما سيكون هناك مستقبل كبير لألعاب الماء في وجود المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري”.

وأكمل أنه في أول لقاء مع رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء كان خارج مصر، وقال أن فكرة ألعاب الماء ليست سباحة فقط، حيث إنها تخصص لأي شئ له علاقة بالماء، حيث إنه إذا قومنا بفصل كل نوع رياضة بها سيكون اتحادًا منفردًا، وهذا ثقل كبير للغاية فعندما يكون هناك بطولات بإستاد القاهرة، أذهب لمشاهدة حمام السباحة وأولياء الأمور حيث يكون هناك أعداد كبيرة للغاية مثل مباريات كرة القدم.

شهادة من الوزير

ووجه وزير الشباب والرياضة: الشكر والتقدير للاتحاد المصري للسباحة، الذي يعتبر اتحادًا نموذجيًا بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة، يقوم ببناء المستقبل ويمارس تاريخه جيدًا، حيث يوجد به مجموعة من الشباب يعتز بها على المستوى الفكري والاقتصادي والتنموي، كما يعتبر من الاتحادات التي لا تحتاج من الوزارة تمويل دائم، نحن دائمًا ما نقوم بتقديم الدعم لجميع الاتحادات المصرية، ولكن هناك رؤية اقتصادية لدى اتحاد السباحة مع التطوير المتواصل والأداء وتحقيق الأرقام الجيدة”.

وواصل :أنه اختيار حسين المسلم لمصر تنفيذًا لتطوير الاتحاد الدولي لألعاب الماء من خلال الدولة العربية مصر لدولة الكويت الشقيقة، نحن نقدره كثيرًا ونقدم الشكر لرئيس الاتحاد الدولي، حيث إنه تم عمل أكثر من مؤتمر تنموي للسباحة بين الاتحادين الدولي والمصري.

تقدير كبير لـ سوما باى

وأردف : أنه يوجه الشكر لـ إبراهيم المسيري الرئيس التنفيذي لسوما باي على التسهيلات التي يقوم بفعلها، وسنقوم من خلالها بتنظيم أول بطولة عالم، حيث اختيار مصر لاستضافة هذا الحدث شئ جيد كثيرًا ونحن نقوم بالاستعداد جيدًا لاستضافة هذا الحدث لأن هذا يعتبر جزء كبير للتطوير والترويج والتسويق لرياضات ألعاب الماء”.

واختتم وزير الشباب والرياضة قائلًا: ”أن ألعاب الماء تشكل جزء اقتصادي كبير لأن عدد العاملين في قطاع ألعاب الماء كبير كثيرًا سواء الأكاديميات أو المدربين، بالإضافة إلى العمل على تطوير حمامات السباحة الكثيرة الموجودة وتجهيزها وإعدادها، حيث يوجد في مصر أكثر من مائة حمام سباحة في مراكز الشباب فقط، لذلك اختيار مصر لاستضافة البطولة موفق كثيرًا، كما يوجد سواحل متميزة موجودة في مصر.