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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يقدم التهنئة للأنبا ماركوس بمناسبة عيد القيامة المجيد.. صور

محافظ كفر الشيخ والأنبا
محافظ كفر الشيخ والأنبا ماركوس

قدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، بعيد القيامة المجيد بكنيسة القديسة دميانة بمدينة كفر الشيخ.

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جاء ذلك بحضور اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والإعلامي زايد الزاهد، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، واللواء حسن موافي رئيس مدينة كفر الشيخ.

كما حضر الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل المطرانية، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجورج سمير، مدير عام التحول الرقمي والشئون الدينية بديوان المحافظة، وعضو العائلة المصرية، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، والمهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة، وجميع الاباء الكهنة أبرشية كفر الشيخ، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يسعده أن يتقدم بالتهنئة بعيد القيامة المجيد، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأجهزة الدولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأعرب عن خالص اعتزازه بمواقف الأخوة المسيحيين الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهداً على مر العصور، داعيا الله أن يمتع كل المصريين بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم مصر بالأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى في مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويا في جميع المناسبات والأعياد، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ مصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

من جانبه، أعرب الأنبا ماركوس، عن خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم، ناقلاً تهنئة وتحيات البابا تواضروس ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أنه من حسن الطالع أن مصر كلها تحتفل بشهر رمضان المبارك، وعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والأمن والسلام.

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