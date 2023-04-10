"دول تصرفهم على القطط".. رانيا يوسف ترد على طليقها بشأن مصاريف بناتها

ردت الفنانة رانيا يوسف، على التصريحات الأخيرة لطليقها المنتج محمد مختار، والتي أكد خلالها أن لديه مستندات تثبت أنه يرسل إلى بناته مبلغ 15 ألف جنيه شهريًا لمصاريفهم الخاصة.

وكتبت رانيا يوسف، تعليقًا على فيديو محمد مختار، الذي تحدث فيه عن أسباب طلاقهما، وأنه مازال محافظًا على دفع مصروفات بناته، قائلة “يعني معاك 15 ألف، وممعاكش مستندات بفلوس المدارس اللي بتدفعها؟! الـ 15 ألف دول تصرفهم على القطط اللي بتأكلهم في الشارع”.

محمد مختار ورانيا يوسف

كشف المنتج محمد مختار، عن توزيعه ممتلكاته في حياته على بناته من زوجاته وشقيقهم عمر، قائلا: "وزعت ممتلكاتي على بناتي وأخوهم عمر من دلوقتي وأنا لا أملك شيء وهما حاليا بيخدوا حقوقهم والفلوس اللي سيبها جيدة".

وأضاف المنتج محمد مختار، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن علاقته ببناته جيدة ويملتك ورق رسمي مكتوب في عقد مع المحامي الكبير الراحل فريد الديب بما أصرفه على بناتي من رانيا يوسف، معلقا: "أنا حاليا مستور أكثر بما امتلكه من أهلي، والافلام كانت بتصرف بجنون وبتحقق ايرادات جنونية ولكن المصاريف كانت جنونية برضو".

وتابع: "كل اللي اطلب مني عشان البنات عملته ودفعت مدارسهم ومصاريف أكلهم وشربهم وحياتهم قبل القضايا وبعدها ودخلنا فترة في عملية عناد، والاب بعد القوانين الجديدة ملوش لزمة في التربية وهو فلوس بس وأولادي اتنقلوا من مدرسة لأخرى ومعرفش حاجة".