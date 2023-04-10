رمضان كريم 2 الحلقة 19..خطوة جريئة من سيد رجب مع كلب ويزو

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل رمضان كريم أحداثا مثيرة، حيث تم التعاقد مع وكيل أعمال لكرة القدم بدلا من محمد لطفي لا يستطيع تطويره بالشكل الذي يريده، ويقوم سيد رجب بعمل مصالحة بينه وبين كلب ابنة شقيقته ويزو وزوجها اللذين يعيشان مع رمضان وزوجته سعاد في منزلهما في خطوة جريئة بعدما كان يخاف منه.

وعلى جانب آخر شهدت الحلقة إنجاب سامية زوجة جمال لطفلهما الثاني وتسميته ” بلال” كما اتفقا، وتعرف رمضان على حبيبة ابنه وليد كريم الأبنودي وقيامه بخطبتها له في احتفال عائلي بمنزلهما.

وشهدت الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل رمضان كريم أحداثا مثيرة حيث اصطحب كريم عفيفي زوجته الى المستشفى لإجهاض طفلها ولكنها ترفض وتلجأ لسيد رجب لانقاذها من تنزيل طفلها، ويذهب للمستشفى على الفور وينقذها ويأخذها هي وزوجها ويعود بهما الى المنزل.

أحداث الحلقة 17 من مسلسل رمضان كريم 2 بظهور كريم عفيفي في منزله ومعه والد زوجته سامي مغاوري ويخبره بأنه يريد أن تجهض زوجته الجنين، لكن والد زوجته يرفض ذلك تماما، ويخبره بعدم مناقشة هذا الأمر مرة ثانية.

يذهب صبري فواز لسلوى خطاب ويعيد لها نقود الغرامة التي دفعتها له سابقا، ثم يجمع أهل الحارة في قهوتها ليحتفلوا بعيد ميلادها سويا، ليتقرب منها كونه يرغب في الزواج بها والسيطرة على أملاكها.

تنتهي أحداث الحلقة بذهاب كريم عفيفي وزوجته إلى طبيب، ويفاجئها بأنه يريد إجهاض الجنين.

الحلقة السادسة عشرة من مسلسل رمضان كريم ٢ بيع عمرو عبد العزيز منزل والده الي زوجته وتفاجأ بأن شقيقه عاد من أوروبا ليطالبه بالميراث وأخذ حقه من المنزل.

وعلى جانب آخر طلبت سلوى محمد علي من ابنها كريم عفيفي ان يصلح علاقته مع زوجته ويحضر لها حفيد.

أما محمد لطفي فمازال يحاول اقناع نجل سيد رجب ان يأتي ويلعب معه كرة قدم على أموال لكنه يرفض.

نجلاء بدر تشارك في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة في كل بيت.. أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.