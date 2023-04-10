ليل أم البنات الحلقة 19.. سهير رمزي تصدم ابنتها برفض زواجها

شهد مسلسل “ليل أم البنات” الحلقة 19، تطورا جديدت في الأحداث، حيث ترفض ليل “سهير رمزى” زواج ابنتها عالية من زين “محمد مهران” وتصدمها.

بينما يحاول أيمن عزب أن يصفى خلافاته مع ناصر سيف بعد دخولهاةفى صراعات مستمرة فى عالم البزنس وذلك بسبب ابنائهما إلا أن ناصر لا يسمع له ويقرر أن يطرده من منزله.

وتفرح ليل بنجاح ابنتها الصغرى فى امتحانات الثانوية العامة حيث تصبح الأولى على الجمهورية وتوجه رسالة إلى زوجها الراحل بأنها أتمت رسالتها على أكمل وجه مع بناتها الخمسة ومازال تستمر فى العطاء.

وتواجه ليل عم بناتها راضى “ياسر على ماهر” فى السجن والذى يطلب مساعدتها ولكنها ترفض ان تساعده بسبب ما فعله معها وبناتها.

سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.