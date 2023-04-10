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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق علي لقطة في مباراة الاهلي وبيراميدز في نهائي الكأس حيث قرر الحكم عدم احتساب ضربه جزاء لصالح الأهلي 

 

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" ههههههه تخيل لو مافيش فار الحكم شايفها كده في اليد"

 

 

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي وبيراميدز بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمعهما حالياً على ستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبدأ اللقاء بهدوء حذر بين الفريقين، واعتمادا على التمريرات القصيرة دون تشكيل خطورة على المرميين.

تشكيل الأهلي
وضم تشكيل الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو

تشكيل بيراميدز
وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

الأهلى كهربا الزمالك عبد الله السعيد كأس مصر بيراميدز عمرو السولية محمد هاني

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