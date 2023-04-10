خالد الغندو: شيكابالا تحمل مالا يتحمله بشر وجمهور الأهلي ظلمه

وصف الإعلامى" خالد الغندور" شيكابالا “بالاسطورة”، وأنه أحد أبرز داعميه ويرى الغندور أن الله سبحانه وتعالى منح شيكابالا موهبة فذة في كرة القدم، ورغم كل النجاحات التي حققها والحب الذي لمسه من جمهور الزمالك، إلا ان إمكانياته كانت أعلى كثيرا مما وصل إليه، مشيرا إلى أنه كان يستحق مستوى عالميا.



وأكد خالد الغندور في برنامج “VIP ”المذاع على فضائية "هي" تقديم الإعلامية “أميرة بدر” أن جمهور الأهلي يظلم “شيكابالا” في طريقة التعامل معه، نافيا إقدام “شيكابالا ”على استفزاز جمهور النادي الأحمر.



وأضاف “ الغندور" أن شيكابالا شخصية يمكن استفزازها اذا احد داس على كرامته أو تعرض لكبريائه ليتحول سريعا إلى شخص عنيف في رده، موضحا أن هذه سمة أهل أسوان والنوبة رغم طيبتهم.

واكمل" الغندور" أن شيكابالا تحمل مالا يتحمله بشر بعدما تعامل معه بعض الجماهير بعنصرية وتنمر، موضحا الغندور أن" شيكابالا" لا يحب الإعلام أو الظهور في البرامج ومع ذلك أول مرة يظهر فيها “شيكابالا” كانت في قناة الأهلي بسبب بعض جمهور الأهلي في النادي المصري ببورسعيد في مناسبة العزاء معلنا عن تبرعه براتبه في الزمالك لضحايا هذا الحادث الأليم.