البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 11 أبريل

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.
وجاءت الأسعار بالتفصيل كالتالي:
سعر كيلو البط 64.5 جنيه
سعر كيلو الدواجن البيضاء 70 جنيها
سعر كيلو الأوراك 75 جنيها
سعر كيلو البانيه 144 جنيها
سعر كيلو الشيش 144 جنيها
سعر كيلو الشاورما 140 جنيها
سعر كيلو الكبد والقوانص 78 جنيها
سعر كيلو الهياكل 37 جنيها
سعر كيلو تقطيع بانيه 40 جنيها
سعر كيلو الدبابيس 82 جنيها
سعر كيلو الصفحة 82 جنيها
سعر البط البلدي 125 جنيها
سعر الأجنحة 55 جنيها
سعر كيلو الدواجن البلدي 125 جنيها