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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيضاء بـ 70 جنيها.. أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 11 أبريل

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل 2023.

وجاءت الأسعار بالتفصيل كالتالي:

 

سعر كيلو البط 64.5 جنيه 

سعر كيلو الدواجن البيضاء 70 جنيها 

سعر كيلو الأوراك 75 جنيها 

سعر كيلو البانيه 144 جنيها

سعر كيلو الشيش 144 جنيها

سعر كيلو الشاورما 140 جنيها

سعر كيلو الكبد والقوانص 78 جنيها

سعر كيلو الهياكل 37 جنيها

سعر كيلو تقطيع بانيه 40 جنيها

سعر كيلو الدبابيس 82 جنيها

سعر كيلو الصفحة 82 جنيها

سعر البط البلدي 125 جنيها

سعر الأجنحة 55 جنيها 

سعر كيلو الدواجن البلدي 125 جنيها


 

 

 

 

 

أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 11 أبريل أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء أسعار الدواجن والبط اليوم أسعار الدواجن والبط

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