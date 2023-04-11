أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

زار أشرف رشاد النائب الأول وأمين عام حزب مستقبل الوطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى للاطمئنان على صحته.



كما أجرى اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، اتصالًا بالنائب مصطفى بكري للاطمئنان على شقيقه وتواصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ مع الإعلامي مصطفى بكري للاطمئنان على صحة شقيقه.

وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء ناصر محي للإعلام بالتواصل مع الأطباء المختصين في مستشفيات الشرطة للمشاركة في علاج النائب، وتواصل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من أبوظبي بالنائب مصطفى بكري، كما زار المستشفى عدد كبير من النواب والإعلاميين والمواطنين وسجلوا أسماءهم في دفتر زيارات المستشفى.