عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

أشرف رشاد
أشرف رشاد

زار أشرف رشاد النائب الأول وأمين عام حزب مستقبل الوطن وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، مساء أمس الإثنين، النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى للاطمئنان على صحته.


كما أجرى اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، اتصالًا بالنائب مصطفى بكري للاطمئنان على شقيقه وتواصل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمستشار علاء فؤاد وزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ مع الإعلامي مصطفى بكري للاطمئنان على صحة شقيقه.

 

وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء ناصر محي للإعلام بالتواصل مع الأطباء المختصين في مستشفيات الشرطة للمشاركة في علاج النائب، وتواصل المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق من أبوظبي بالنائب مصطفى بكري، كما زار المستشفى عدد كبير من النواب والإعلاميين والمواطنين وسجلوا أسماءهم في دفتر زيارات المستشفى.

f3ba4373-2364-4fce-8328-1d9a29077146
f3ba4373-2364-4fce-8328-1d9a29077146

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

مفيش VAR.. تعليق ساخر من خالد الغندور علي لقطةفي مباراة الأهلي وبيراميدز

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

بدل كهربا .. أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء بيراميدز المرتقب

ترشيحاتنا

أشرف رشاد يزور الإعلامي محمود بكري للاطمئنان على صحته.. صورة

سعر الذهب عيار 18 اليوم 11-4-2023

العشر الأواخر من رمضان.. ما هو أفضل الدعاء فيها؟

أثناء الركوع.. إمام مسجد بـ أمريكا يتعرض لحادث مفجع| شاهد ماذا حدث؟

دعاء ليلة القدر 2023.. النبي أوصى بـ 8 كلمات تزيل ذنبك وتفتح لك أبواب الرزق كلها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لها علاقة بالانتماء.. لماذا يستحيل على الأهلي ضم الأناكوندا؟

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ