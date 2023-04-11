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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانوا ماشيين في حالهم.. مصرع شاب وفتاة إثر حادث سيارة ملاكي بالشرقية

صدى البلد

لقي شاب وفتاة في العقد الثاني من العمر مصرعهما، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بهما ليصبحا جثتين هامدتين بالشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بوصول فتاة جثة هامدة، وإصابة شاب آخر في العقد الثاني مصابا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وفي حالة خطرة وبعد إجراء الإسعافات اللازمة توفى الشاب في المستشفى بسبب اصطدام سيارة ملاكي بهما بمدخل مدينة أبو كبير.

 

وبإجراء المعاينة الأولية، تبين أن الشاب يدعى “ثروت م م ع” ويبلغ من العمر 20 عاما مقيم بمحافظة الدقهلية، وأن الشاب والفتاة كانا يسيران فى طريق مدخل مدينة أبو كبير باتجاه الزقازيق واصطدمت بهما سيارة ملاكي مما أدى إلى وفاة الفتاة في الحال وإصابة الشاب ونقله إلى المستشفى ثم توفي متأثرا بإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى.

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