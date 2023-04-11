اقتحام جديد.. قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين بجنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ،وفا"بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت ،اليوم الثلاثاء، باعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها، وسط مواجهات عنيفة شهدت إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي أعيرة نارية.

وذكرت "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت أحياء المحافظة، والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها.

كما حاصرت قوة خاصة أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والفلسطينيين في عدة مناطق، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة شخص بشظايا في القدم.