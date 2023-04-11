فطارك في رمضان.. بلح باللبن وكفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار والحلو جلاش بالشوكولاتة

فطارك فى رمضان.. تبحث كل ربة منزل يوميا عن أفكار لـسفرة رمضان جديدة ومختلفة، ولذلك نقدم لكِ أكلات للإفطار اليوم في رمضان، مشروب البلح باللبن على طريقة محلات العصائر، وكفتة الحاتي وأرز بسمتي بالخضار، والحلو رول جلاش بالشوكولاتة.

مشروب البلح باللبن على طريقة محلات العصائر

مشروب البلح باللبن على طريقة محلات العصائر

يشتهر شهر رمضان بمشروب البلح باللبن والذي يعشقه الكثيرون ويقدمونه على الإفطار، وقدمت الشيف داليا جلال طريقة عمل شراب التمر بالحليب.

1 كوب بلح مجفف منزوع النوى

4 كوب حليب ساخن

1 ملعقة صغيرة فانيليا

المقادير الأساسية:

2 ملعقة كبيرة سكر

لوز مقطع للتزيين

طريقة عمل بلح باللبن

في البداية نقوم بنقع البلح في وعاء عميق مع الحليب الساخن لمدة نصف ساعة حتى يصبح لون الحليب بنيًا فاتحًا.

نضع خليط الحليب بالبلح في الخلاط ومن ثم إضافة السكر والفانيليا.

ثم نخفق المكونات جميعها لمدة دقيقتين حتى يذوب التمر، نقوم بعدها بتصفية العصير في إناء ووضعه في الثلاجة.

من الممكن شرب مشروب التمر بالحليب ساخنًا أو باردًا، وكذلك تزيينه بقطع من التمر أو اللوز.

طريقة تحضير كفتة الحاتي

طريقة تحضير كفتة الحاتي

كفتة الحاتي من الأكلات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرًا لمذاقها الشهي واللذيذ، ما يدفع العديد إلى شرائها من المحلات والمطاعم.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل كفتة الحاتي.

مقادير كفتة الحاتي

كيلو لحم مفروم

ربع كيلو لية مفرومة

2 بصل مفروم

ربع كوب برغل ناعم

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملح

فلفل أسود

(للتسييخ)

ملعقة صغيرة صلصة

ملعقة كبيرة زيت

ماء بصل

طريقة تحضير كفتة الحاتي

نغسل البرغل فقط بدون نقع ثم نصفي البصل جيداً من الماء ونأخذ منه التفل فقط ونترك الماء جانباً "لاستخدامه أثناء التسييخ"، ثم نخلط كل المكونات مع بعض ونعجنها جيداً حتى تتجانس، ثم نأخذ ماء البصل ونضيف عليه الزيت والصلصة، ونستخدم هذا الخليط أثناء تسييخ الكفتة على أعواد خشبية/ ثم نسويها على شواية كهربائية أو على جريل، ونشعل لها فحمة حتى تأخذ منها رائحة الشوي أو نسويها على الفحم "ونستخدم أسياخ معدن"، وتقدم على أوراق بقدونس وبالهنا والشفا.

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

ترغب الكثير من النساء فى تقديم وجبات غداء خفيفة وسريعة خلال شهر رمضان، فالأغلبية لا يستطيع تناول الكثير من الطعام.

وتعد أكلة الأرز البسمتي بالخضار خيارا مناسبا جدا لكل أسرة، فهى تحتوى على تشكيلة كبيرة من الخضار والبروتين.

ونقدم لكم طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار بخطوات الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج “أميرة فى المطبخ” على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير أرز بسمتي بالخضار

أرز بسمتي منقوع ومصفى

زبدة

مرقة

بسلة

جزر

فلفل الوان

كزبرة خضراء

زهر بروكلى

فاصولياء حمراء

كوسة

بصل

ملعقة كارى

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل أرز بسمتي بالخضار

- ضعى الزبدة فى طاسة على النار وشوحي فيها البصل مع الكارى والملح والفلفل الأسود.

- أضيفي الجزر والكوسة و الخضروات وقلبي جيدا وضعي الأرز البسمتى عليها وقلبي جيدا.

- أضيفي الفاصوليا و الكزبرة ثم المرقة، وتتم تهدئة النار حتى ينضج الأرز البسمتى.



طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة

رول الجلاش بالشوكولاتة من الحلويات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل رول الجلاش بالشوكولاتة فيما يلي"

مقادير رول الجلاش بالشوكولاتة

لفة جلاش

(الحشوة)

كنافة محمرة

مكسرات مجروشة

(صوص الشوكولاتة)

نصف كوب كاكاو خام دريم

نصف كوب حليب

كوب سكر بودر

كوب زيت نباتي

رشة ملح

نصف م ص سائل فانيليا

(للدهن)

زبدة ذائبة

طريقة تحضير رول الجلاش بالشوكولاتة

نفرد ثلاث ورقات من الجلاش ثم نضع الكنافة وصوص الشوكولاتة في المنتصف ثم نضيف المكسرات المجروشة على الوجه ثم نلف الجلاش رول محكم ونكرر حتى الانتهاء من الكمية، ثم نرصه في صينية خبز مدهونة بالزبدة الذائبة ثم ندهن الوجه بالزبدة الذائبة، ثم نخبزه في فرن ساخن على درجة حرارة 180 حتى يحمر الوجه، وعند التقديم يزين بصوص الشوكولاتة والسكر البودر ويقدم بالهنا والشفا.

لعمل صوص الشوكولاتة

نخلط كل المكونات ونضربها بالهاند بليندر أو في الكبة أو بالمضرب السلك حتى تمتزج تماماً ويسمك القوام.