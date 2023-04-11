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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل عيد الفطر بأيام.. طريقة عمل الكحك 

طريقة عمل الكحك 
طريقة عمل الكحك 

تقدم الشيف رنا طريقة عمل الكحك قبل العيد بأيام قليلة، يمكنك تحضير الكحك بهذه المكونات المظبوطة .

طريقة عمل كحك العيد بخطوات سهلة

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المقادير لعمل الكحك


كيلو دقيق
600 جرام سمن
كوب ماء دافئ
كيس خميرة 
2 ملعقة ك سمسم
ملعقة ص ريحة كحك
ملعقة ك سكر
ملح
كوب سكر بودرة للتقديم


طريقة عمل الكحك 


في إناء واسع ضعي السمن على النار حتى الذوبان ثم اضيفي السمسم فورا
اضيفي الدقيق المخلوط بباقى المكونات الجافة وقلبي الخليط جيدا  حتى يمتزج  
اضيفي كوب الماء للعجين واعجنيه جيدا ثم غطيه واتركيه حتى يختمر ساعة 
قومي بتحضير وحضري صواني وقطعي العجينة كور صغيرة في حجم الليمونة 
أدخلي الكحك في فرن ساخن ثم متوسط الحرارة واتركيه حتى ينضج مابين 20 و30 دقيقة
اتركيه ليبرد ثم ايرش بالسكر البودرة للتزيين والتقديم

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