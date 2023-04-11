قبل عيد الفطر بأيام.. طريقة عمل الكحك 

تقدم الشيف رنا طريقة عمل الكحك قبل العيد بأيام قليلة، يمكنك تحضير الكحك بهذه المكونات المظبوطة .



المقادير لعمل الكحك



كيلو دقيق

600 جرام سمن

كوب ماء دافئ

كيس خميرة

2 ملعقة ك سمسم

ملعقة ص ريحة كحك

ملعقة ك سكر

ملح

كوب سكر بودرة للتقديم



طريقة عمل الكحك



في إناء واسع ضعي السمن على النار حتى الذوبان ثم اضيفي السمسم فورا

اضيفي الدقيق المخلوط بباقى المكونات الجافة وقلبي الخليط جيدا حتى يمتزج

اضيفي كوب الماء للعجين واعجنيه جيدا ثم غطيه واتركيه حتى يختمر ساعة

قومي بتحضير وحضري صواني وقطعي العجينة كور صغيرة في حجم الليمونة

أدخلي الكحك في فرن ساخن ثم متوسط الحرارة واتركيه حتى ينضج مابين 20 و30 دقيقة

اتركيه ليبرد ثم ايرش بالسكر البودرة للتزيين والتقديم