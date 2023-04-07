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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفات العيد.. طريقة عمل القراقيش بالسمسم

صدى البلد

يبدأ  الكثير في التحضير لعيد الفطر والذي يقدم فيه الكحك والبسكويت ولكن تبدأ ربات المنزل بعمل القراقيش ولذلك نقدم لكم اليوم  طريقة عمل القراقيش
المقادير 
3 اكواب دقيق
رشة ملح
2 ملعقة يا نسون وملعقة شمر وملعقتين سمسم
كوب زيت نباتى
كوب ماء دافىء
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ملعقة سكر
الطريقة
يتم اذابة السكر مع الخميرة فى ربع كوب ماء دافىء وتترك 10 دقائق
فى اناء او فى الميكسر يتم اضافة الدقيق والملح والزيت والشمر والسمسم والينسون ويقلب جيدا حتى يتشرب الدقيق الزيت كله
ثم يضاف باقى كمية كوب الماء ونضيف الخميرة المذوبة بالماء ونعجن كويس اوى وتترك لتختمر ساعة فى مكان دافىء
تقسم الى قطع او دوائر وتفرد بالفرادة وتقطع اصابع 
ترص فى صوانى وتترك لتختمر حتى ترتفع من ساعة الى ساعتين
يسخن الفرن على درجة حرارة 180 ويخبز القراقيش فى الرف الاوسط لمدة من 20 دقيقة الى نصف ساعة حسب الفرن علي نار هادئة حتي تنضج من الداخل وتكون مقرمشة
 

طريقة عمل القراقيش القراقيش الكحك والبسكويت قراقيش طريقة القراقيش

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