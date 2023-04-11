الجيش الروسي يعلن عن خسائر كبدها لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الطيران والمدفعية الروسية دمرت رادارا أوكرانيا من طراز "إس-300" ومستودعا للذخيرة ونظاما مضادا أمريكي الصنع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أن " الطيران الروسي وقوات والمدفعية، دمرت في غصون 24 ساعة، 74 من وحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 97 منطقة.



وأفادت وزارة الدفاع، أن "في منطقة ميروليوبوفكا بمقاطعة زابوروجي، تم تدمير رادار أوكراني إس -300 المضاد للطائرات".

وأضاف البيان، انه "تم تدمير تم مستودع ذخيرة مدفعية للواء"110" التابع للجيش الأوكراني في مقاطعة أوشيريتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية".



وتم تدمير نظام مضاد من طراز "أن تي بي كيو-50"أمريكي الصنع في منطقة ديليفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.