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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على شخصين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول

تسول
تسول

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إستغلال الأحداث.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "أحداث" - مقيمان بمحافظة الجيزة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مصر القديمة بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد (3) أطفال أحداث، وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان بإستغلالهم فى أعمال التسول وإستجداء المارة والإستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم ، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

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