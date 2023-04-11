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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 20 مخالفة بالمخابز وذبح خارج المجازر وأسماك غير صالحة بالمنيا

حملات رقابية على
حملات رقابية على المحلات بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز العدوة تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  تنظيم الحملات اليومية الميدانية على جميع القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

وقاد أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بدائرة الوحدة المحلية لقرية صفانية، بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

ولفت إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 14 محضر للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات نقص وزن وعدم إعلان مواعيد التشغيل وعدم إعطاء بون ضرف ومحضر ميزان ومحاضر تبديد دقيق وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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تحرير 9 مخالفات خلال حملة تموينية بمطاي في المنيا

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة للتفتيش على أماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين والجهات الرقابية والأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا للحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

وقال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص إن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر لحوم مذبوحة خارج المجازر وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى بدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واحالتها للجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.

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