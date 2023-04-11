بيان عاجل من وزارة الدفاع الأذربيجانية بشأن تجدد الاشتباكات مع أرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأرمينية استهدفت مواقع في منطقة لاتشين، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة للرد.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيانها اليوم، إنه تم مقتل وجرح عدد من القوات الأذربيجانية نتيجة استهداف القوات الأرمينية المنطقة.

وفي وقت سابق، اتهمت روسيا أذربيجان بانتهاك وقف إطلاق النار المبرم عام 2020 مع أرمينيا، عبر السماح لقواتها بعبور الخط الفاصل.

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنه "في 25 مارس 2023 اجتازت وحدة من القوات المسلحة الأذربيجانية الخط الفاصل في منطقة شوشا في انتهاك" لوقف إطلاق النار المبرم في 2020".

وتجدَّد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا، إذ أعلنت يريفان مقتل أحد جنودها في تبادل لإطلاق النار مع قوات باكو، وسط جهود لحل الصراع حول إقليم ناجورني قره باج.