حكم ممارسة النساء للرياضة.. الإفتاء تكشف الشروط

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتصلين يدعى محمد عن جواز ممارسة النساء للرياضة، قائلا: "طبعا يجوز ممارسة المرأة للرياضة لكن فى سياق معين وهو ألا يطلع أحد عليها أو ترتدى زيا كاشفا لجسدها".



وتابع عبدالسميع، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "يمكن تكون فى مكان محدش يطلع عليها، وكمان لازم الثياب اللى ترتديه يكون أمر به الشرع لا يشف ولا يكشف الجسم، طالما كده يبقى مفيش أى مشكلة خالص وتمارس الرياضة عادى".



وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.



وتبث قناة "الناس" خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.