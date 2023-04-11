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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

جامعة الأزهر تتلقى العزاء فى وفاة الدكتور إبراهيم الخولي

عزاء الدكتور ابراهيم
عزاء الدكتور ابراهيم الخولي

تلقت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، العزاء في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- العالم الجليل الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة «فقيد العلم والأزهر الشريف» الذي لبى نداء ربه في شهر القرآن الكريم في ذكرى غزوة بدر الكبرى.

ونقل الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عزاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأسرة الفقيد ومحبيه من طلاب العلم وجميع منسوبي جامعة الأزهر.

أكد رئيس الجامعة أن العالم الجليل -عليه رحمة الله- كان صاحب رسالة، وكان مدافعًا عن الدين، زاده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان غيورًا على الإسلام، مشيرًا إلى أنه كان عالمًا موسوعيًّا متبحرًا في شتى مجالات العلوم والمعارف، وكان صورة مشرقة للعالم الأزهري التقى النقي الورع، وكان نبيلًا في معاركه الفكرية، متجردًا عن الهوى، تعلمنا منه الزهد والورع، وكان مع شدته في العلم عطوفًا على تلاميذه.

أوضح رئيس الجامعة أن العالم الجليل ترك لنا ميراثًا كبيرًا من المؤلفات العلمية يستفيد منه طلاب العلم.

أكد الحضور جميعًا على أن العالم الجليل الدكتور إبراهيم الخولي كان أنموذجًا يحتذى به في العلم وغيرته على دينه، وأنه كان من المرابطين المدافعين عن الإسلام والمسلمين، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

يذكر أن جامعة الأزهر استقبلت المعزين في فقيد العلم والأزهر الشريف في قاعة استقبال مجلس جامعة الأزهر في إدارة الجامعة، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة السابق، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأسرة الفقيد يتقدمهم الدكتور محمد إبراهيم الخولي، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة.

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جامعة الأزهر سلامة داود إبراهيم الخولي البلاغة والنقد العزاء

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