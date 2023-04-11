طلاب المدارس يقدمون استعراضات رياضية أمام وزيري التعليم والشباب بختام الدورة الرمضانية

بدأت فعاليات احتفالية ختام الدورة الرمضانية 2023 التى ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية في الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي ، بـ استعراضات رياضية لطلاب المدارس على نغمات الأغاني.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباراة النهائية على هامش فعاليات ختام الدورة الرمضانية 2023 التى ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، ثم يقوم وزيرا التربية والتعليم والشباب والرياضة بتكريم الفرق الفائزة.

وتهتم القيادة السياسية في مصر باكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، ومن هذا المنطلق تهتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالكشف عن المبدعين والموهوبين من الطلاب في كافة المجالات العلمية والرياضية والفنية والثقافية، بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والثقافة بهدف دعم ورعاية الموهوبين والنوابغ والمتفوقين.

كما تهتم أيضاً وزارة الشباب والرياضة برعاية الطلاب من اليوم الأول للدراسة، وفقًا لرؤية وزارة التربية والتعليم لدعم ورعاية الموهوبين من الطلاب، وهناك العديد من الأنشطة المشتركة بين الوزارتين تعمل على رعاية الطلاب فى التعليم قبل الجامعى واكتشاف أبطال رياضيين يشاركون فى المسابقات العالمية.

احتفالية ختام الدورة الرمضانية 2023

احتفالية ختام الدورة الرمضانية 2023