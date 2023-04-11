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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أول وترية من العشر الأواخر.. آلاف المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

شهدت صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر، اليوم الثلاثاء في أول ليلة وترية من العشر الأواخر للشهر الفضيل؛ إقبالا كثيفا من المصلين الذين ملأوا رحاب الجامع الأزهر الشريف، سائلين الله -تعالى- العتق من النار، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏

وتقدم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح من سور العنكبوت والروم و لقمان، برواية ورش عن نافع المدني، ورواية خلف العاشر، ورواية الدوري عن ابن عمر البصري، ورواية روح عن يعقوب الحضرمي.

وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور محمود محمد عزازي، والدكتور محمد علاء الدين سباعي، والدكتور عماد عبد النبي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية، الشيخ أيمن عبد المنعم، والشيخ حسام قاسم، والشيخ رضا رمضان، والشيخ كمال محمد على.

ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الأزهر
الجامع الازهر أول ليلة وترية العشر الأواخر العشاء والتراويح الازهر الشريف

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