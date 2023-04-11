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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان.. كثفوا منه لعلها تكون ليلة القدر

دعاء المطر فى العشر
دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان

دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان .. تشهد البلاد اليوم تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من البلاد، وذلك فى أول ليلة من العشر الاواخر من رمضان ليلة 21 رمضان، فعلينا أن نكثف الدعاء لعلها تكون ليلة القدر، ونكثف الدعاء لعل تصيبنا نفحة من نفحات العشر الاواخر وليلة القدر لا نشقى بعدها أبدًا، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء المطر فى العشر الاواخر من رمضان. 

دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان 

(( اللهم اعنا عفوا تحب العفو فاعفُ عنا)). 

دعاء العشر الأواخر من رمضان.. 7 كلمات لا تفارق لسانك لآخر ساعة فى رمضان

علامات ليلة القدر ..7 أمور وأغلبها تظهر صباحاً

دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان مستجاب ومكتوب 

(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي)).

(( اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت).


دعاء المطر فى العشر الاواخر من رمضان مستجاب فورا

(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا).

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دعاء الرعد
أما للرعد فجاء عن ابن عمر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.

دعاء البرد 
اللهم فى هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية فى الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء المطر
"اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

دعاء الرعد دعاء البرد دعاء المطر دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان مستجاب ومكتوب دعاء المطر فى العشر الاواخر من رمضان مستجاب فورا

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