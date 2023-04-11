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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم لطلاب الدورة الرمضانية: استمروا.. الرياضة مش هتعطلكم عن الدراسة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن  سعادته بفعاليات ختام الدورة الرمضانية للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مؤكداً أنها تعد تتويجا للتعاون الجاد والمتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، وتأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعية إلى تطوير منظومة الرياضة المدرسية لرفع الكفاءة الصحية والبدنية لطلاب المدارس المصرية.

 

وثمن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة والذي يعمل على بناء الإنسان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك من خلال تنظيم اليوم الرياضي الذي بدأ العمل به منذ بداية العام الدراسي، موجها الشكر للواء محمد الطاهر مدير عام اتحاد الشرطة الرياضى، على إقامة مسابقة اليوم في اتحاد الشرطة الرياضي والتي اشتركت فيها ٢٠ محافظة ، ومارس ٢٠٠٠ طالب الرياضة وشارك ٤٥٠ طالبا في التصفيات النهائية، مشيرًا إلى أن الهدف الذي نسعى لتحقيقه والمحافظة عليه ودعمه هو ممارسة الرياضة بمشاركة وتضامن وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي.

 

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جودة الحياة تتحقق ليس فقط بحصول الطالب على درجات مرتفعة خلال دراسته ولكنها تتحقق أيضًا بتمتع الطالب بلياقة بدنية جيدة، مشيرا إلى أن ممارسة الأنشطة المختلفة سواء الرياضية أو المسرحية أو الثقافية أو الفنية تساهم في عودة الطلاب الحقيقية للمدرسة، مؤكدا على دور المدرسة في تكوين الشخصية وتشجيع المواهب وتنميتها واستثمارها.
 

وقال الدكتور رضا حجازي، صناعة البطل ليست سهلة وتمر بمراحل عديدة، مؤكداً أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة في هذا الشأن.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: التعاون بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة مستمر ولن يتوقف، وقد شاركني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في زيارة بعض المدارس لمتابعة الانشطة الرياضية المطبقة.

 

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يقوم قريبا مع وزير الشباب والرياضة بزيارة جديدة لمدارس في محافظة مطروح.

 

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كلمة لجميع المشاركين في الدورة الرمضانية 2023: استمروا في نجاحكم وتفوقكم الرياضي، قائلا: الرياضة عمرها ما بتعطل عن الدراسة.

 

جاءت هذه التصريحات خلال حضور وزير التربية والتعليم فعاليات احتفالية ختام الدورة الرمضانية 2023 التى ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية في الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي، باستعراضات رياضية لطلاب المدارس على نغمات الأغاني.

 

حيث انطلقت فعاليات احتفالية ختام الدورة الرمضانية 2023 التى ينظمها الاتحاد المصري للرياضة المدرسية في الصالة الدولية لاتحاد الشرطة الرياضي، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

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