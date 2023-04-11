مسلسل جت سليمة الحلقة 5.. محمد سلام يبحث عن تحقيق النبوءة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة حيث مازالت دنيا سمير غانم التي تقوم بدور “سليمة” بالبحث عن شقيقها الذي تم بيعه مع الأطفال، ويساندها في البحث الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" وذلك بعد تمكنها من الدخول لقصر السلطان.

وتتحدث دنيا سمير غانم التي تقوم بدور "سليمة" مع الفنان محمد سلام الذي يقوم بدور "موكوس" وتسأله لماذا يساعدها ويخبرها أن هذه وصية والدته أن يساعد الغريبة لتتحقق النبوءة.

وشهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جت سليمة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم محاولة لقتل السلطان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي حيث وضع له سم في الطعام ولكن نظرا لإنشغاله مع الموجودين حوله أكل الكلب طعامه ومات، وبدوا البحث عن الخائن في القصر الذي حاول التخلص من السلطان.

وعلى جانب أخر أعجب السلطان بصوت دنيا سمير غان وطلب أن تكون هي مطربة القصر، وعند دخولها إلى القصر بدأت بالبحث عن شقيقها المختفى ولكن الحراس وجدوها فقامت بالهرب. الحلقة الاولى من مسلسل جت سليمة شهدت مناكفة بين دنيا سمير غانم وزوجة والدها الراحل والتي تجسدها سلوى عثمان ومناكفات مع خطيبها كريم عفيفي.

تعمل دنيا سمير غانم في مكتبة والدها وتخطط لأن تخصص يوم للقراءة ومكان داخل المكتبة للأطفال. يقرر عم دنيا سمير غانم أن يبيع المكتبة ليأخذ نصيبه من ورث شقيقه ولكنها ترفض وتخاول أن تقعنه بأن يتراجع عن قراره. وجدت سمير غانم كتاب في مكتبة والدها وحينما تفتتحه تقف بومة على شباكها وفور طيرانها تسقط منها ريشة تضعها دنيا في الكتاب لتذهب لعالم آخر.

برسالة إلى الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، حيث كتبوا إهداء الي من اسعدونا وسيظلوا في قلوبنا الي الأبد. وبدأت دنيا سمير غانم الترويج للمسلسل عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام، وقامت بطرح البوستر الدعائى للمسلسل مع نشر مواعيد عرضه على ثلاث قنوات مختلفة بالإضافة إلى منصة Watchit.

مواعيد عرض جت سليمة

وكشفت دنيا سمير غانم عن مواعيد عرض المسلسل والإعادة عبر ثلاث قنوات وهم cbc وcbc دراما وart حكايات. Cbc الساعة | ٨:٤٥ مساءً إعادة | ٢:١٥ صباحاً إعادة | ٢:١٥ ظهراً وعلى CBC دراما الساعة | ١١:١٥ مساءً اعادة | ٥:٣٠ فجراً اعادة | ١١:٤٥ صباحاً وعلى ART حكايات الساعة | ١١:٣٠ مساءً إعادة | ١١:٣٠ صباحاً إعادة | ٥:٣٠ مساءً

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.