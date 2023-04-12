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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد شاهين: آدم في الهرشة السابعة مش توكسيك وهذا موقفي من الزواج

أبطال الهرشة السابعة
أبطال الهرشة السابعة

كانت شخصية آدم التي قدمها الفنان محمد شاهين من أبرز الإضافات التي لاقت إعجاب الجميع في مسلسل الهرشة السابعة، خاصة أنها مكتوبة بتفاصيل تبرز جوانب مختلفة في شخصية الرجل الشرقي الذي لطالما كان التعبير عنه أحاديا. 

 

وقال محمد شاهين في تصريحات خاصة لصدى البلد،:"أنا مش متزوج.. والمسلسل لم يغير فكرتي عن الزواج.. أنا زي ما أنا.. واقتبست الشخصية من تفاصيل في حياة شقيقي لأنه شخص صبور ومي بالهرشة السابعة وصديق مقرب أيضا".

 

وعن تعاطف الجمهور مع شخصية آدم، قال محمد شاهين:" الجمهور بقاله كتير مش شايف شخصية الرجل اللي ممكن يبكي ويندم على تصرفاته، أو يدعم مراته.. وأنا مش شايف إنه آدم توكسيك.. بس هو مش بطل... البطل الحقيقي هو اللي اتجوز وخلف وكمل".

 

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مسلسل الهرشة السابعة الحلقة الأخيرة.. محمد ممدوح وماجد الكدواني ضيفي شرف

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مسلسل الهرشة السابعة.. مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة

 

مسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

 

 

 

محمد شاهين الفنان محمد شاهين مسلسل الهرشة السابعة الهرشة السابعة امينة خليل

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