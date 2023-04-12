هيلعب 6 شهور.. ميدو يكشف خطة كهربا ضد قرار فيفا ونادي الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو، قرار محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، بشأن الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك كدة كدة هياخد فلوسه من كهربا، ولكن كهربا معاه على الأقل 5 شهور كمان يقدر يلعب فيهم".



وأضاف: "كهربا قدامه 21 يوم للطعن في المحكمة الرياضية كاس، مقابل 100 ألف فرنك سويسري للطعن على فيفا، أو التظلم، على قرار فيفا وده اللي كهربا هيعمله" .



وواصل: "كهربا هيستنى لحد يوم 18 أو 19، ويقوم مقدم طعن أو تظلم في كاس ضد فيفا، أو ضد قرار فيفا ولو الطعن اتقبل ساعتها كهربا هيبقى عنده مدة 5 أو 6 شهور إنه يلعب".