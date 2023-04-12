محافظ الشرقية يُتابع رفع مياه الأمطار بمركزي ههيا والزقازيق

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عددا من شوارع مركز ومدينة ههيا للتأكد من إستمرار أعمال رفع وكسح مياه الأمطار والإطمئنان على سير الحركة المروريه بالشوارع الرئيسية والميادين يرافقه مراد رأفت السكرتير العام المساعد وحمدي شامة رئيس مركز ومدينة ههيا.

قدم المحافظ الشكر لعمال رئاسة المركز على حرصهم للتواجد بالشارع وأداء عملهم رغم برودة الجو والطقس غير المستقر وعقب ذلك توجه محافظ الشرقية إلى مركز ومدينة الزقازيق للإطمئنان على إستمرار أعمال شفط مياه الأمطار من النقاط التي تشهد ارتفاع منسوب مياه بها كمنازل ومطالع الكبارى بالمدينة وكذلك المناطق الأخرى بنطاق حيي اول وثاني.

حيث تفقد المحافظ يرافقه علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق وشعبان ابو الفتوح رئيس حي ثان منطقة الصاغة وميدان الزراعة واطمأن من المهندس عامر كمال ابو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى علي استمرار أعمال نزح مياه الأمطار

قدم محافظ الشرقية الشكر لرئيس الشركة والعمال للاستجابة الفورية واستمرار مزاولة أعمال رفع مياه الأمطار في ساعات متأخرة من الليل كما اطمأن المحافظ من العميد تامر مباشر مدير الإدارة العامة للمرور على سير الحركة المرورية داخل المدينة.