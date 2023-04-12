خطر جديد.. الصحة العالمية تسجل أول حالة وفاة بإنفلونزا الطيور في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن امرأة توفيت في الصين جراء إصابتها بإنفلونزا الطيور وهو فيروس ينتشر، منذ العام 2002، ولم يسفر من ذي قبل عن أي وفاة.

ورصد فيروس إنفلونزا الطيور للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، ومن المعروف أنه ينتقل إلى الخيول والكلاب وأسود البحر.

وسبق أن سجلت إصابتان بشريتان غير مميتتين به في الصين في أبريل ومايو من العام 2022.

والمرأة التي قضت جراء إصابتها بالفيروس هي من سكان مقاطعة جوانجدونج الواقعة جنوب شرق الصين، وقد توفيت عن 56 عامًا.

وكانت المرأة قد أصيبت بالمرض، في 22 فبراير، ونُقلت في الثالث من مارس إلى المستشفى لتلقي العلاج من التهاب رئوي، وقضت، في 16 مارس، وفق منظمة الصحة العالمية.

وقالت الصحة العالمية: "لم يصب أي من المخالطين لهذه الحالة بالعدوى أو أعراض المرض حتى توقيت إعداد هذا التقرير".

وأضافت: “قد يكون ارتياد سوق الطيور الحية السبب في التقاط العدوى، لكن المصدر الدقيق لهذه العدوى لم يعرف بعد، وكذلك الصلة بين هذا الفيروس وبقية أنواع إنفلونزا الطيور من النوع إنفلونزا الطيور المنتشر في البيئة الحيوانية”.